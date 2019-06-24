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  3. Hakkari'de 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 23 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Esendere yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 23 kilogram Afyon sakızı olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
  (İHA)
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