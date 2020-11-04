04 Kasım 2020 Çarşamba 18:49 | Son Güncelleme:
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."