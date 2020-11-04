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04 Kasım 2020 Çarşamba 18:49 | Son Güncelleme:

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
AA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık /<a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'> ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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