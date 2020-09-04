04 Eylül 2020 Cuma 19:39 | Son Güncelleme:AA
Hakkari ve Şırnak'ta teröristlere ait mühimmat imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ve Şırnak'ın Cizre ilçelerinde bulunan mühimmatın imha edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, komandolar tarafından Hakkari'nin Çukurca ve Şırnak'ın Cizre ilçelerinde yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde bir el bombası, bir EYP düzeneği, 50 anti-personel mayını ve 2 RPG-7 roketatar mühimmatı tespit edildi.
AA'nın aktardığı habere göre, mühimmat, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi (METİ) tarafından kontrollü imha edildi.