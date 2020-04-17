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  3. Hakkari sınır hattında 16 pompalı tüfek ele geçirildi

Hakkari sınır hattında 16 pompalı tüfek ele geçirildi

Hakkari sınır hattında 16 pompalı tüfek ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi hudut hattında yapılan aramada 16 yarı otomatik pompalı tüfek ve 2 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 16 yarı otomatik pompalı tüfek ve 2 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden “Hudut Birliklerimiz tarafından Hakkari/Şemdinli hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 16 adet yarı otomatik pompalı tüfek ve 2 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi” bilgisini paylaştı.

Paylaşımda ayrıca, ele geçirilenlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.


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