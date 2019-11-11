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  3. Hakim sandığı sevgilisi evli dolandırıcı çıktı, kabusu oldu

Hakim sandığı sevgilisi evli dolandırıcı çıktı, kabusu oldu

Hakim sandığı sevgilisi evli dolandırıcı çıktı, kabusu oldu

Kendisini ‘hakim’ olarak tanıtan sevgilisinin dolandırıcı olduğunu öğrenen genç kadın ayrılmak isteyince darp edildi. Defalarca uzaklaştırma kararını ihlal eden saplantılı şahıstan kurtulamayan N.O., “Hayatımı zindana çevirdi” diyerek yardım istedi.

SONER KAN

Adana’da 2016’da  N.O.’ya sosyal medyadan ulaşan Y.E.A., kendisini hakim olarak tanıttı. 

Y.E.A. ile 4 ay flört eden N.O., şüphelendiği sevgilisini araştırmaya karar verdi. FETÖ soruşturması nedeniyle açığa alındığını söyleyen adamın, aslında işsiz, evli ve bir çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Y.E.A.’nın kadınları ağına düşürüp kredi kartlarını kullanarak dolandırıldığını da öğrenen N.O., ayrılmak istediğini söyledi. Ancak Y.E.A. darp ettiği genç kadını boğazını sıkarak öldürmek istedi. N.O.’nun şikayetleri üzerine hakkında defalarca uzaklaştırma kararı verilen Y.E.A., genç kadının peşini bir türlü bırakmadı. 

TEHDİT MESAJLARI ATIYOR

Konuyu yargıya taşıyan ancak sonuç alamadığını belirten N.O., “Bu kadar ihlale rağmen, sadece 7 gün cezaevinde kaldı. Evimin önüne gelerek; ‘Ya benim olursun ya da ölürsün’ diye tehdit mesajları attı” dedi. Evden çıkmaya bile korkan genç kadın, “Hayatımı zindana çevirdi. Bir şey yapılması için benim ölmemi mi bekliyorlar?” diyerek yardım istedi. 


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