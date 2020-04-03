Halk TV sunucusu Hakan Aygün tutuklandı
Halk TV sunucusu Hakan Aygün, Başkan Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nın ardından sosyal medya hesabında 'Ey İBAN edenler' ifadeleriyle Kuran'ı Kerim'e hakaret eden paylaşımda bulunmuştu.Kutsal değerler ile alay eden paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alınan Aygün, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla tutulandı. Aygün, emniyetteki ifadesinde tweeti kendisinin atmadığı bahanesini sunmuştu.
Halk TV'de sunucu olarak görev yapan Hakan Aygün, sosyal medyada skandal bir paylaşımda bulunmuştu. Başkan Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' isimli Milli Dayanışma Kampanyası'nın ardından “ey İBAN edenler” ifadeleriyle tweet atmıştı.
AYETLERLE ALAY ETTİ
Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle alay eden ve hakaret eden Aygün'ün paylaşımı tepki topladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Hakan Aygün, Gümbet Mahallesi'ndeki teknesinde gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis merkezine götürülen Aygün, işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
TWEETİ KENDİSİNİN ATMADIĞINI İDDİA ETTİ
Diğer yandan 'Ey İBAN edenler' paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Aygün, daha önce yine Twitter hesabından bir açıklama yaparak, söz konusu tweet'i yazanın kendisi olmadığını, sayfasına retweet yöntemiyle gönderilen bir mesaj olduğunu savundu. Aygün, 'ibanlı-imanlı' esprinin de hoşgörü ile karşılanması gerektiğini, dine hakaret olmadığını savundu.