Hak geçmesin diye konuşmayı kısa kesti... İşte Türk askerinin silah kardeşliği

BÜLENT ŞANLIKAN



Suriye’nin İdlib bölgesinde düzenlenen hain saldırı sonucunda şehit düşen 36 askerlerimizden biri olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank’ın örnek davranışı ‘İşte böyledir Türk askerinin silah kardeşliği’ dedirtti.

5 AYDIR RESULAYN’DAYDI



Şehadetinden bir gün önce babasıyla konuşan Batuhan Tank’ın son sözleri ‘hakkını helal et’ oldu. Baba Ahmet Turhan Tank o anları AKŞAM’a anlattı: “Oğlum üniversitede okurken askere gitti. Son 5 aydır Resulayn’daydı. Harekât başlamadan önce Resulayn’dan sınır bölgesine geçti. Sınırda 2 gün bekledikten sonra 3’üncü gün İdlib’e geçti. 10 gündür bölgedeydi. 3 yıldır uzman asker olarak onbaşı rütbesiyle görev yapıyordu. Oğlumla en son şehadetinden bir gün önce görüştük. Bana bölgede yaptıkları taramada sadece iki kayanın arasındaki bir noktadan telefonun çektiğini söyledi. Burası öyle bir yermiş ki iki kişi yan yana bile duramıyormuş. O noktadan arayan oğlum bana “Baba arkadaşlarım şimdi sırada, onların da zamanını almayayım. Benim gibi ailelerini ve sevdiklerini arıyor. Hakkını helal et” dedi. Bu onun son sözleri oldu. Oğlum 6 ay önce nişanlandı. Nişanlısı ablasının yanında Diyarbakır’daydı. Şimdi yanımızdalar. Harekâttaki askerlerimize dua ediyoruz.”

DEDESİ DE ŞEHİTTİ



Tank’ın dedesi Bekçi Yaşar Tank, Adana Kadirli’de 1977’de şehit düşmüştü.