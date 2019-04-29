Hain kalkışma için 'kılıç' mesajı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Pensilvanya’daki malikânesinde yaptığı sohbetlerde verdiği subliminal mesajlarla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyelerine darbeye hazırlandıkları mesajını verdi. FETÖ elebaşı Gülen, 19 Mart 2016’da Pensilvanya’daki malikânesinde üzerine ilk defa giydiği asker yeşili bir pardösüyle “giysi dili” ile bir konuşma yaparak, örgütün TSK içerisindeki mensuplarına subliminal mesaj iletti. Söz konusu konuşmasının 15.36. saniyesinde, kurduğu cümleyi bir anda yarıda keserek, ilgisiz bir şekilde, tane tane ve son derece vurgulu ifadelerle “Antrparantez, umum adına konuşuyorum, umum İslam toplumu adına, Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum” dedi.

HAZIR OLUN TALİMATI

Elebaşı Gülen bu konuşmasında, örgüt üyelerinin tutuklanmalarına gönderme yaparak, “hürriyetlerine dönük saldırılar karşısında, bunları koruma adına düşmanla savaşılabileceğini, düşmanın öldürülebileceğini, düşmanla karşılaşıldığında mutlaka kılıcın hakkını vermek gerektiğini” ifade etti. “Kılıç” kelimesiyle yine şifreli mesaj veren Gülen, TSK’nın temel simgelerinden biri olan ve güçle kararlılığı simgeleyen kılıçla, ordu içindeki darbecilere “hazır olma” talimatı verdi.

Örgüt mesajı aldı, 'Yurtta Sulh Konseyi' kuruldu

FETÖ elebaşı Gülen konuşmalarında, “örgüt üyelerinin gerekli ıslah hareketini yapmamaları ve zalime dur dememeleri halinde ağlamaların ağlamaları takip edeceğini ve kendilerinin de ilahi gazaba uğrayacaklarını” beyan ederek, TSK içindeki örgüt üyelerini darbe yaparak siyasal iktidarı indirmemeleri halinde Allah’ın gazabına uğrayacaklarını söyledi. Örgüt liderinin ezoterik bir dil kullanarak yaptığı bu konuşmalarda gerekli mesajı alan örgüt üyelerinin kendilerini “Yurtta Sulh Konseyi” olarak adlandırarak oluşturdukları sözde konseyle 15 Temmuz 2016’da darbe bildirisi yayımlayarak silahlı askeri darbe teşebbüsünde bulundu.