Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1188
  • 6,8339
  • 317.049
  • 111001
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Hafter'in Libya'ya verdiği zarar milyar dolarlar

Hafter'in Libya'ya verdiği zarar milyar dolarlar

Hafter'in Libya'ya verdiği zarar milyar dolarlar

Hafter yanlısı grupların petrol limanları ile kuyularını 17 Ocak'ta kapatmasından doğan toplam zarar 2,6 milyar dolar oldu.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı grupların, petrol limanları ve kuyularını kapatmasıyla başlayan petrol üretim kesintisinin ülke ekonomisine verdiği zarar 2,6 milyar dolara ulaştı.

Libya'daki petrol ve doğal gazın çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumu, Hafter yanlısı grupların petrol limanları ile kuyularını 17 Ocak'ta kapatmalarının ardından 2 Mart'a kadar ortaya çıkan bilançoya ilişkin bilgi verdi.
Açıklamada, ülkede günde 1 milyon varilin üzerinde üretim kaybı yaşanarak günlük ham petrol üretiminin 129 bin 240 varile kadar düştüğü belirtildi.

Petrol üretim kesintisinin başladığı 17 Ocak'tan 2 Mart'a kadar toplamda 44 milyon 750 bin varil petrolün üretilemediği kaydedilen açıklamada, yaşanan kesintinin Libya ekonomisine verdiği zararın günlük 60,5 milyon dolar, 17 Ocak - 2 Mart tarihlerindeki toplam zararın ise 2 milyar 590 milyon doların üzerinde olduğu aktarıldı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, başta başkent Trablus olmak üzere ülkenin orta bölgelerindeki bazı önemli kentlerde akaryakıt depolarının boşaldığına dikkati çekerek, akaryakıt arzında sıkıntılar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

(AA)


Aşk bitti mi? Hadise ve Kaan'dan flaş hamle!
Tuba Büyüküstün ortaya çıktı
Miray Daner'den tokat gibi cevap!
Ebru Şallı'dan hamilelik açıklaması
Cem Yılmaz'ın taytı sosyal medyayı salladı!
<p data-card-id='acdadba4-9aee-4e96-7c72-9f698cb9539a' data-card-type='Text'>Rusya'nın desteklediği

SİHA'lar bir Pantsir daha vurdu: Rus yapımı hava savunma sistemi imha edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Çinlilerin bitmek bilmeyen Türk korkusu! İşte Çin'in gizlediği 3 bin yıllık Türk piramitleri!

Kim Jong-un hem dünyaya hem de koronavirüse meydan okudu