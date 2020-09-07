Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4482
  • 8,8378
  • 462.975
  • 1086.32
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Hafter'in katliamları gün yüzüne çıkıyor: Terhune'de ikinci toplu mezar bulundu
07 Eylül 2020 Pazartesi 00:23 | Son Güncelleme:

Hafter'in katliamları gün yüzüne çıkıyor: Terhune'de ikinci toplu mezar bulundu

Hafter'in katliamları gün yüzüne çıkıyor: Terhune'de ikinci toplu mezar bulundu
IHA

Libya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, başkent Trablus'un güneyindeki Tarhune kentinde ikinci bir toplu mezar bulunduğu duyuruldu.

Libya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, başkent Trablus’un güneyindeki Tarhune kentinde ikinci bir toplu mezar bulunduğu duyuruldu.

İHA'nın aktardığı habere göre, Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu’na bağlı Kalıntıları Araştırma Dairesi Başkanı Lütfi El Misurati yaptığı açıklamada, Tarhuna kentindeki ikinci bir toplu mezar bulunduğunu ve mezarda kimliği belirsiz 5 cesede ulaşıldığını aktardı.

Hükümete bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu Sözcüsü Abdul Aziz Al-Jaafari ise 2 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Terhune kentinde bir toplu mezarın bulunduğunu duyurmuş, "Mezar, kimliği belirsiz sayıda cesedin kalıntılarını içeriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz 16 Temmuz’da Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu, 5 Haziran’dan beri Tarhune’de ve Trablus’un güneyindeki toplu mezarlarda toplam 226 cesede ulaşmıştı.

Hafter'in katliamları gün yüzüne çıkıyor: Terhune'de ikinci toplu mezar bulundu
Japonya'da tayfun alarmı: 8 milyon kişinin tahliyesi istendi
Sırbistan'da sessiz gece
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan NATO'ya Karadeniz tepkisi: NATO uçakları Rusya'ya yönelik saldırı taklidi yapıyor
Libya Diyalog Toplantısı Fas'ta başladı: Amaç ülkeyi çıkmazdan kurtarıp, siyasi süreci başlatmak
Hem alkollü hem koronalı çıktı… Aksaray'da pes dedirten olay

Hem alkollü hem koronalı çıktı… Aksaray'da pes dedirten olay

Duvarı kırıp kuyumcuyu soydular

Duvarı kırıp kuyumcuyu soydular