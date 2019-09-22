PKK'ya art arda darbe! 12 terörist öldürüldü
Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilirken Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 7 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi' ifadeleri kullanıldı
5 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir' denildi.