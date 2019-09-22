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  3. PKK'ya art arda darbe! 12 terörist öldürüldü

PKK'ya art arda darbe! 12 terörist öldürüldü

PKK'ya art arda darbe! 12 terörist öldürüldü

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilirken Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 7 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi' ifadeleri kullanıldı

5 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir' denildi.

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