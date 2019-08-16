Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Cumartesi ve Pazar günü günlük hava durumu
Hava durumu hafta sonu plan yapan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Hafta sonu hava nasıl olacak? Havaların ısınması nedeniyle öğle saatlerinde dışarı çıkmakta zorlanan vatandaşlar havaların serinleyip serinlemeyeceğini merak etmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre İstanbul’da 17 Ağustos Cumartesi günü parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. İşte Cumartesi ve Pazar günü günlük hava durumu
Hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonu için günlük hava durumu aramaları yapılıyor. İstanbul ve Türkiye’nin dört bir yanından yapılan aramalarda havaların serinleyip serinlemeyeceği merak ediliyor. Sıcaktan dışarı çıkamayan vatandaşlar havaların serinlemesini dört gözle bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hafta sonu ile ilgili olarak hava durumu raporu yayınlandı.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Karadeniz (Tokat dışında), Adana, Mersin, Osmaniye, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Kırıkkale, Kırşehir, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusu ve Edirne çevreleri ile yarın (Cumartesi) bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa'da yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
BURSA 20°C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
İSTANBUL 22°C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 17°C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 21°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevreleri ile yarın (Cumartesi) İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 22°C, 34°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 24°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 23°C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta ve Antalya'nın kuzeybatısı ile Toroslar mevkiinin, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Göller yöresi, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 25°C, 33°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeybatısı, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 25°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, bu akşam Ankara ve Konya çevrelerinin, yarın (Cumartesi) kuzeybatısı ile zamanla bölgenin batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
ANKARA 20°C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 18°C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 20°C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.
BOLU 14°C, 23°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.
DÜZCE 17°C, 25°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.
SİNOP 22°C, 28°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.
ZONGULDAK 19°C, 24°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Çorum, Amasya ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Ardahan ile bu akşam saatlerinde Kars Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 25°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık