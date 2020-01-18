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  3. Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 bölge için önemli uyarı

Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 bölge için önemli uyarı

Hafta sonu hava nasıl olacak" 3 bölge için önemli uyarı

Meteoroloji'nin son hava durumu raporlarına göre, Marmara, Karadeniz'in kıyıları ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Yurt genelinde ise sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Mardin çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Amasya, Tokat, Yozgat, Kayseri, Sivas, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DEĞİŞMİYOR

Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre yurdumuzda sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak...

ANKARA: 6, Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli.

İSTANBUL: 9, Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu.

İZMİR: 13, Parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 9, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu.

ADANA: 14, Parçalı ve çok bulutlu.

ANTALYA: 16, Parçalı bulutlu.

HATAY: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

ESKİŞEHİR: 3, Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli.

KONYA: 3, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 8, Çok bulutlu ve hafif yağmurlu.

TRABZON: 9, Çok bulutlu ve hafif yağmurlu.

ERZURUM: -5, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli.

KARS: -4, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli.

VAN: 0, Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 7, Parçalı ve çok bulutlu.

GAZİANTEP: 9, Parçalı ve çok bulutlu.

ŞANLIURFA: 10, Parçalı ve çok bulutlu.


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