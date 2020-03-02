Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2237
  • 6,9282
  • 319.361
  • 107555
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Habur Sınır Kapısı'nda sahra hastanesi kurulumu tamamlandı

Habur Sınır Kapısı'nda sahra hastanesi kurulumu tamamlandı

Habur Sınır Kapısı'nda sahra hastanesi kurulumu tamamlandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca sahra hastanesi kuruldu.

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında, Irak'ta hastalığın tespit edilmesi üzerine, Türkiye'den Irak'a açılan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı, 29 Mart’ta iki yönlü geçişlere kapatıldı. Sınır kapısının kapanmasıyla yurt dışında kalan Türk şoför ve vatandaşlarının ülkeye girişine izin veriliyor. Türk vatandaşları, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sahra hastanesinde sağlık kontrollerinin ardından yurda alınıyor.

Öte yandan Habur Sınır Kapısı'nda TIR şoförlerinin ise bekleyişi sürüyor. Kapının kapanmasını ardından TIR şoförleri, gümrük sahası içerisinde Irak'tan gelecek TIR'lara yüklerini devredecekleri öğrenildi.


İşin 'Aslı' ortaya çıktı!
Aleyna Tilki'ye büyük şok! Her an kapatılabilir
Demet Özdemir'in çağrısı hayranlarını harekete geçirdi!
Ünlü oyuncudan alkışlık hareket! Sınıra gitti yardım dağıttı
Atina'dan sonra ilk kare
<p>Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan sınırına geçişleri sürüyor. Kastanies Sı

Yunanistan güvenlik güçleri tampon bölgedeki göçmenlere saldırıyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

13 milyon emekli için ikinci promosyon zamanı

Tüm engelleri aşan binlerce göçmen, Yunanistan'a geçti