Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır Türkiye'ye iade edilecek

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır’ın (46), iltica talebinin reddine ilişkin Ukrayna Yüksek Mahkemesi’ne yaptığı itiraz reddedildi. Böylece Bozkır’ın Türkiye’ye iadesinin önündeki engel kalktı. Bozkır’ın, itiraz ve üst başvuru yollarının tükenmesinin ardından Türkiye’ye iade edilmek üzere gözaltına alınacağı öğrenildi.