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  • Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır Türkiye'ye iade edilecek
11 Aralık 2020 Cuma 22:59 | Son Güncelleme:

Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır Türkiye'ye iade edilecek

Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır Türkiye'ye iade edilecek

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın iltica talebinin reddine ilişkin yaptığı itiraz reddedildi.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır’ın (46), iltica talebinin reddine ilişkin Ukrayna Yüksek Mahkemesi’ne yaptığı itiraz reddedildi. Böylece Bozkır’ın Türkiye’ye iadesinin önündeki engel kalktı. Bozkır’ın, itiraz ve üst başvuru yollarının tükenmesinin ardından Türkiye’ye iade edilmek üzere gözaltına alınacağı öğrenildi.

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