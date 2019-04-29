Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9455
  • 6,6439
  • 244.975
  • 94.472
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Habere giden gazeteci ölümden döndü

Habere giden gazeteci ölümden döndü

Habere giden gazeteci ölümden döndü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde motosikleti ile habere giderken otomobille çarpışan İhlas Haber Ajansı muhabiri Hakan Öztürk yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Pembegülü Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Osmangazi Köprüsü’nde yaşanan bir trafik kazası için motosikleti ile yola çıkan İhlas haber Ajansı (İHA) muhabiri Hakan Öztürk seyir halindeyken, karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 34 FZ 1086 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi savrulan motosikletten düşen Öztürk yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen Öztürk’ün yardımına koşarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Hastaneye kaldırıldı

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Öztürk, Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öztürk hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Kaza anı güvenlik kamerasında 

Öte yandan, kaza anı saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda motosiklet ile otomobilin çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan Öztürk, önce motosikletin üzerine daha sonra ise yere düşüyor. Olayı gören vatandaşlar ise Öztürk’ün yardımına koşuyor.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Tilkinin kazancı dudak uçuklattı! İşte Aleyna Tilkinin serveti...
Yasemin Şefkatli 'İdo'nun ayaklarını yıkar mısın?' sorusuna bakın ne cevap verdi
Ünlü fenomen 2 aydır aynı kıyafetle geziyor!
'Yıllara meydan okuyor'
Ünlü şarkıcı baba oldu!
Brezilya’da gerçekleşen bir defile sırasında podyuma çıkan manken Tales Soares, dengesini kaybederek

Brezilyalı manken podyumda hayatını kaybetti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Erzincan'da vatandaşlar tarafından görüldü

Bağ-Kur'luya erken emeklilik müjdesi