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Güvenlik ve Terör Uzmanı Başbuğ: BAE'li ajanlar MOSSAD bağlantılı olabilir

Güvenlik ve Terör Uzmanı Başbuğ: BAE'li ajanlar MOSSAD bağlantılı olabilir

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ 24 TV ekranlarında yayımlanan Moderatör Gece'ye canlı bağlantıyla katılarak Star Gazetesi Yazarı Ardan Zentürk'ün sorularını yanıtladı. Birleşik Arap Emirlikleri adına çalışan 2 ajanın MİT tarafından 6 aylık takibin ardından İstanbul'da yakalanması olayını değerlendiren Başbuğ, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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BAE'nin Orta Doğu'da ve Körfez bölgesinde adeta "Uydu İsrail" gibi hareket eden bir ülke konumunda olduğunun altını çizen Coşkun, yakalanan BAE'li ajanların MOSSAD'la bağlantılı olabileceğine dikkat çekti.

KİRLİ İLİŞKİLER AĞI

Ajanların Türkiye'ye yeni bir suikast için gelmiş olabileceğini vurgulayan Başbuğ, MİT'in, Kaşıkçı cinayetinde BAE'nin de parmak izini tespit ettiği açıklamasında bulundu. Erik Prince tarafından kurulan Blackwater şirketinin BAE'deki faaliyetlerini aktaran Başbuğ, ajanların Türkiye'deki amaçlarına dair ipucu verebilecek BAE-Suudi Arabistan-ABD-İsrail'in içinde olduğu ilişki ağının ayrıntılarını ortaya koydu.

(star.com.tr)

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