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  3. Güvenlik güçlerinden 81 ilde eş zamanlı uygulama

Güvenlik güçlerinden 81 ilde eş zamanlı uygulama

Güvenlik güçlerinden 81 ilde eş zamanlı uygulama

Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, Jandarma Genel Komutanlıgˆı ve Sahil Gu¨venlik Komutanlıgˆınca eş zamanlı gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında aranan bin 30 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, Jandarma Genel Komutanlıgˆı ve Sahil Gu¨venlik Komutanlıgˆınca, Türkiye genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur (2019-3)" uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde asayis¸in ve kamu du¨zeninin devamının sagˆlanması, kamu kurum ve kurulus¸ları civarında, stratejik o¨neme sahip bo¨lgelerde, o¨zellikle vatandas¸ların yogˆun bulundukları yerlerde suc¸ is¸leyebilecek kis¸ilerin tespit edilerek yakalanması ve caydırılması, suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

Toplam 61 bin 101 personel ve 188 dedekto¨r ko¨pek ile 11 bin 704 noktada gerçekleştirilen uygulamada 526 bin 16 kişi sorgulandı.

Sorgulamalarda bir "cinayet", bir "yagˆma", 29 "yaralama", 44 "hırsızlık",18 "dolandırıcılık", 3 "cinsel taciz", bir "c¸ocugˆun cinsel istismarı", 14 "uyus¸turucu madde ticareti yapmak", 4 "kac¸akc¸ılık", bir "silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ne u¨ye olmak" ve 887'si "digˆer suc¸lar" olmak üzere, 11'i c¸ocuk 27 kayıp kişinin de aralarında bulunduğu aranan bin 30 kişi yakalandı.

EKİPLERCE 612 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Uygulamada 792 kişiye adli-idari is¸lem yapıldı, 99 kişi go¨zaltına alındı.

Ekiplerce kontrol edilen 167 bin 70 araçtan 3 bin 41'ine işlem yapıldı, 612'si trafikten men edildi, 78 aracın arandığı belirlendi.

Denetlenen 19 bin 474 umuma ac¸ık is¸ yerinden 61'ini kapatan güvenlik güçleri, 12 ruhsatsız tabanca, 22 ruhsatsız av tu¨fegˆi, 16 kurusıkı tabanca, 897 mermi, 7 kesici/delici alet, 350 gram esrar, 8 gram eroin, 109 gram bonzai, 251 gram metamfetamin, 24 ko¨k kenevir, 62 sentetik ecza hapı, 240 litre kac¸ak ic¸ki ve bin 630 paket kac¸ak sigara ele geçirdi.

AA

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