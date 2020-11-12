Güvenli limandan büyük kaçış! İşte son dakika 12 Kasım Perşembe güncel anlık altın fiyatları!

Gram altındaki sert düşüş 12 Kasım Perşembe itibariyle devam ediyor. Haftaya 535 lira ile başlayan gram altın 473 liraya kadar gerilemiş durumda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü AK Parti grup toplantısındaki verdiği "ekonomide yeni dönem" mesajı sonrası altın fiyatlarındaki sert düşüş başladı. Erdoğan'ın, "Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir, kolay erişilebilen, hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi konusunda yeni adımlar atacağız." açıklaması ile Türk lirasının yeniden değer kazanması bekleniyor. Peki bundan sonrası için ne olacak? 12 Kasım Perşembe gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte haberimizin ayrıntıları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı şuan itibariyle 473 lira.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla 12 Kasım Perşembe çeyrek altının alış fiyatı 779,20 lira seviyelerinde işlem görüyor.

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altının alış fiyatı 1,526,60 olurken, satış fiyatı ise 1547,30 oldu.

12 KASIM 2020 CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Bir Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.083,30 lira olurken bir Cumhuriyet altını alış fiyatı ise 3.053,70 lira oldu.

Altın fiyatlarında düşüş hızlandı! İşte son dakika 12 Kasım Perşembe güncel anlık altın fiyatları!

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TÜRK LİRASI MESAJI SONRASU ALTINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Etkin karar alma mekanizmaları sayesinde para ve maliye politikaları ile finansal politikalar arasındaki uyumu artırarak, makroekonomik istikrarı tahkim edeceğiz. Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz. Türk ekonomisine ve Türk Lirası'na güvenen yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını kendi kazancımız olarak görerek, yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek, desteği vereceğiz. Vatandaşlarımızdan, bireysel tasarruflarında milli paralarına güvenmelerini ve tercihlerini Türk Lirası'ndan yana kullanmalarını istiyorum. Yatırım yapıldığında en yüksek ve güvenli kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz.

Finans tarafında Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Merkez Bankamız, reel sektör tarafında Ticaret Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız, iş insanlarımız, hep birlikte Türkiye'ye yeni bir ekonomik sıçrama yaptırmak için çalışıyoruz. Ekonominin tüm taraflarıyla, tüm sivil toplum kuruluşlarıyla yakın iş birliği halinde hareket ediyoruz. Biz de uluslararası yatırımcılarla bir dizi toplantı yaparak, onlara ülkemizdeki imkanları, fırsatları, potansiyeli ve sağlayacağımız destekleri bizzat anlatacağız.

Ekonomide zorluk ve sıkıntılarımız elbette var. Türkiye salgının yol açtığı daralmayı işkinci çeyrekte geride bırakarak üçüncü çeyreğe girmiştir. Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. En kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Hazine ve Maliye Bakanımızın ve Merkez Bankamızın yeni başkanının, enflasyon hedeflemesini ve para politikası araçlarını, temel yaklaşımlarımıza uygun şekilde, şeffaf, öngörülebilir, istikrarlı bir seviyeye en kısa sürede getireceklerine inanıyorum.

Atacağımız her yeni adımla bu olumlu tablo daha iyiye gidecektir. Elbette tüm bunları serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırmak suretiyle yerli ve uluslararası yatırımcıları harekete geçirerek yapacağız.

Faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte, ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız.

Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir, kolay erişilebilen, hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi konusunda yeni adımlar atacağız.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi, mali piyasaların derinliğinin artırılması, kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, iyi yönetişim gibi alanlarda da yapısal reformların hazırlıkları içindeyiz."

(Berat Albayrak) Kendisi, sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi. Biz de bu talebi kabul ederek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yerine Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımıza görevinde başarılar diliyorum. Rabbim mahcup etmesin. Merkez Bankası'nda da bir görev değişiklik yaptık. Yeni Merkez Bankası Başkanımıza da başarılar diliyorum.