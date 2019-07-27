Güvenli bölge, Suriyeliler için umut kapısı olacak 

TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı ile terör örgütlerinden arındırılan Cerablus ile Azez arasındaki 4 bin kilometrekareyi aşkın bölge güvenli hale geldi. Bölgede çatışmalar nedeniyle zarar gören alanların tadilatı ve altyapısı Türkiye tarafından yapıldı, binlerce kişi evine döndü. Türkiye’ye sığınan Suriye Türkmenleri’nin bir araya gelerek oluşturduğu Suriye Türkmen Meclisi de faaliyetlerini Çobanbey’e taşıma kararı aldı. Suriyelilerin geri dönüşünü teşvik için Çobanbey bölgesine taşınan Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, “Harekatların ardından özellikle Türkmenler dönmeye başladı. Son zamanlarda işadamlarımız ve topluma katkıları olabilecek insanlar da geliyor. Artık bölgede üretim ve istihdam imkânı olacak” dedi.

BÖLGE ÇOK GENİŞ

Türkiye’deki misafir Suriyelilerin dönmesi için bölgenin tamamen teröristlerden arındırılması ve güvenli bölge oluşturulmasına dikkat çeken Cuma şöyle konuştu: “Hala zorunlu göç nedeniyle Türkiye veya farklı ülkelerde olan insanlarımızın geri dönmesi için bu bölge yetersiz. Güvenli bölgelerin kapasitesini artırmamız gerekiyor. Bunun için Fırat’ın doğusuna geçilmesi gerekiyor. Münbiç ve Fırat’ın doğusuna geçilmezse birçok insan dönemeyecek. Bu insanların geri dönmesi için o bölgede PKK, PYD, YPG veya farklı isimlerle bulunan teröristlerin yok edilmesi gerekiyor. Güvenli bölge tüm Suriyeliler için bir umut kapısı olacak. Çünkü bahsettiğimiz bölge geniş ve zengin bir bölgedir. Fırat’ın doğusundaki Arap aşiretleri de aslında bizi bekliyor. Arap aşiretlerin akrabaları hâlâ Türkiye’de ve dönüşe hazırlar.”

Buraya yatırım yapıyorlar, istihdam artar

Bölgenin güvenli hale gelmesinin ardından birçok Suriyeli iş insanı da yatırımlarını Suriye’ye taşımaya başladı. İç savaşın ardından Gaziantep’e yerleşerek tekstil fabrikası kuran ve yıllık 29 milyon dolarlık ihracat yapan iş insanı Adnan İbo, Suriye’nin normalleşmesine katkı sunmak için fabrikasını Çobanbey bölgesine taşıma kararı aldı: “İlk etapta en az 70 kişiyi istihdam edeceğiz. İlerleyen zamanlarda kapasite artacak. Yavaş yavaş normalleşmeye ve ekonomiye katkı sunmayı hedefliyoruz.”