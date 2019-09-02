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Gürcistan Başbakanı Bakhtadze istifa etti

Gürcistan Başbakanı Bakhtadze istifa etti

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, "görevini yerine getirdiğini" gerekçe göstererek istifa ettiğini duyurdu.

Bakhtadze, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gürcistan'da 2018'de başbakanlık görevine geldiğini hatırlatarak bugün istifa ettiğini bildirdi. 

Görevi boyunca Gürcistan'ın stratejik kalkınma planının oluşturulmasına katkı sağladığını belirten Bakhtadze, "Kalkınmanın stratejik çerçevesi oluşturuldu, uygulandı ve dolayısıyla görevimden istifa etme kararımı aldım çünkü görevimi yerine getirdiğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakhtadze, ülkesinin NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon sürecinin devam ettiğini ve komşu ülkeler ile önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.

Başbakan Bakhtadze, 20 Haziran 2018'den bu yana başbakanlık görevinde bulunuyordu.

Anayasa göre başbakanın istifa etmesi halinde hükümet de düşmüş oluyor.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin 7 gün içinde yeni başbakan adayı ve yeni kabine listesini sunması, parlamentonun da 2 hafta içinde yeni hükümet ve başbakanı onaylaması gerekiyor.

Bakhtadze, 2012'den bu yana ülkede istifa eden dördüncü başbakan oldu.

AA

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