Gurbette 60 yıllık dostluk örneği

Osman Nuri CERİT

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Hamm Belediyesi işbirliğiyle, Almanya Avrupa Spor ve Kültür Festivali (ASKFEST) birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Almanya’nın Hamm şehrinde 3 gün süren festivalde spordan eğlenceye; sanattan gastronomiye birçok alanda ziyaretçiler keyif dolu anlar yaşadı. Festival gençlere yönelik yurt dışındaki en kapsamlı organizasyon olma özelliği de taşıyor.

Açılışını bakanlar yaptı

Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, YTB Başkanı Abdullah Eren, Hamm Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann'ın yanı sıra her iki ülkeden yetkililer katıldı. “Birlikte spor yap! Birlikte eğlen! Birlikte yaşa!” sloganıyla yola çıkan festivalde futbol, basketbol, atletizm müsabakaları, masa tenisi, bowling, kaykay, bisiklet gibi sporlar, geleneksel okçuluk, yağlı güreş, aşık oyunu gibi geleneksel sporlar, çocuk oyunları, zeka oyunları, Türk ve Alman mutfaklarının eşsiz örneklerinin sergilendiği gastronomi bölümü, Türk ve Alman kültürlerine ait ürünlerin sergilendiği stantlara Türklerin yanı sıra Almanlarda yoğun ilgi gösterdi.

Millilerle maçı kardeşlik kazandı

Festival kapsamında iki ülkenin milli takımlarında top koşturmuş isimler de dostluk maçında kaşı karşıya geldi. Türkiye takımında, Rüştü Reçber, Hakan Ünsal, Ali Güneş, Emre Aşık, Hamit Altıntop, Furuk Atalay, Tümer Metin, Tuncay Şanlı, Yıldıray Baştürk, Ahmet Dursun, Ümit Karan, Ömer Erdoğan forma giydi. Alman takımında ise Ailton, Dariusz Wosz ve David Odonkor gibi isimler yer aldı. Maçın başlama vuruşunu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı.

Tüm gençlerimiz çok önemli

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu: “Spor kardeşliğin, barışın, sevginin, saygının, empati kurmanın en güzel araçlarından biri. Yurt dışında yaşayan gençlerimizi Türkiye’de yaşayan gençlerden ayrı tutmuyoruz.”

Diaspora ciddi görevler üstlendi

YTB Başkanı Abdullah Eren festivalle hedeflediklerini AKŞAM’a anlattı: “Avrupa’daki Türk varlığı 60 yıldır devam ediyor. Almanya ve Türkiye’nin tarihi, ticari ve siyasi ilişkileri var. Bu iki ülke arasındaki ilişkinin geliştirilmesi açısında buradaki diasporamızın çok ciddi bir görev üstlendiğini görüyoruz. Biz de YTB olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapıyoruz."

Maden alanıydı festival sahası oldu

Festivalin düzenlendiği alan olan Lippepark Almanya’ya çalışmaya giden Türkler açısından ayrı bir öneme sahip. Lippepark eskiden bir maden ocağıydı. 1950’lerden itibaren Almanya’ya göç eden Türk işçiler bu madende çalıştı. Türk işçiler o dönemde şehrin ve Almanya’nın kalkınmasında önemli roller üstlendi.