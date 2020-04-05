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  3. Güngören'de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Güngören'de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Güngören'de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Güngören'de bir iş yerinde uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneştepe Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde kalabalık bir grubun olduğu, içeriden silah seslerinin geldiği ve uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda iş yeri sahibi Recep B.(26) ile Agit C.(25), Umut A. (23), Abdülkadir S. (26) ve Turgut Ç. (33) gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ile 13 fişek, 994,7 gram esrar, 4,48 gram kokain, 20,40 gram taş kokain, hassas terazi, 5 bin 624 lira, bin 350 dolar ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.


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