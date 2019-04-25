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  3. Güngören'de bir okulda ufak çaplı patlama meydana geldi

Güngören'de bir okulda ufak çaplı patlama meydana geldi

Güngören'de bir okulda ufak çaplı patlama meydana geldi

İstanbul, Güngören'de bir okulda deney sırasında patlama meydana geldi. Patlamada bir öğretmen ellerinden yaralandı.

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Güngören Tozkoparan Ortaokulu'nda bulunan laboratuvarda saat 12.00 sıralarında deney sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada bir öğretmen ellerinden yaralandı. Okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Haberi alan veliler de okula geldi. İlk müdahalesi yapılan öğretmen ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan okul önünde bekleyen sağlık ekipleri tarafından patlama sırasında laboratuvarda olan öğrencilerin sağlık durumları kontrol edildi.

Öte yandan okul önünde bekleyen sağlık ekipleri tarafından patlama sırasında laboratuvarda olan öğrencilerin sağlık durumları kontrol edildi.

(DHA)

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