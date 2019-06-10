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10 Haziran 2019 Pazartesi 12:29 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:47

Güney Kıbrıs Rum yönetiminden skandal karar: Tutuklama kararı çıkardılar

Güney Kıbrıs Rum yönetiminden skandal karar: Tutuklama kararı çıkardılar

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mayıs ayından beri Kıbrıs adasının 36 ile 50 deniz mili açıklarında bulunan Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yasadışı sondaj yapıldığı gerekçesi ile tutuklama kararı çıkardı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yasadışı sondaj yapıldığı gerekçesi ile Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardı.

SKANDAL KARAR!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mayıs ayından beridir Kıbrıs adasının 36 ila 50 deniz mili açıklarında bulunan Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yasadışı sondaj yapıldığı gerekçesi ile tutuklama kararı çıkardı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Fatih Sondaj gemisinde görevli personeli ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı,(TPAO) ile işbirliği yapan şirket yetkilileri ile birlikte 25 personeli ve gemi mürettebatı hakkında ki tutuklama kararında Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kendi deniz bölgesinde izinsiz olduğunu gerekçe göstererek uluslararası alanda girişim başlattığı öne sürüldü.

Fatih sondaj gemisinde İngiltere ile Türkiye'den personel bulunduğu ve Türkiye'nin bu aşamada, ikisi Amerikan biri Hırvat olmak üzere, sondaj konularında uzman üç şirketle işbirliği yaptığı ve bu çalışanlar ile şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

TEHDİT ETMİŞLERDİ

Rum yönetimi daha önce, Fatih gemisinde görev alan personeli "uluslararası tutuklama emri" çıkarmakla tehdit etmişti.

(İHA)

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