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  3. Gümüşhane'de PKK'ya ait silah ve erzak deposu imha edildi

Gümüşhane'de PKK'ya ait silah ve erzak deposu imha edildi

Gümüşhane'de PKK'ya ait silah ve erzak deposu imha edildi

Giresun'da güvenlik güçlerine teslim olan "Kawa" kod adlı İranlı terörist Behrüz Düdükkanlu'nun verdiği bilgiler doğrultusunda, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde örgüte ait silah ve erzak deposu bulundu.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerine teslim olan "Kawa" kod adlı İranlı terörist Behrüz Düdükkanlu, Giresun ve Trabzon İl Jandarma Komutanlıkları sorumluluk sahasında yer gösterme işlemi bittikten sonra adli makamlarla koordineli olarak Gümüşhane Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Bu doğrultuda kentin Kürtün ilçesinin Damlı ve Elceğiz köyleri kırsalında Düdükkanlu'nun gösterdiği alanlarda yapılan aramada, örgüte ait silah ve erzak deposu bulundu.

Depolardaki aramalarda 3 RPG 7 anti-tank mühimmatı ve RPG 7 sevk fişeği, 2 güneş paneli, 1 RPG 7 roketatar dürbün ve adaptörü, çok miktarda yaşam malzemesi ve teröristlerin İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı'na (SİHA) yakalanmamak için kullandığı değerlendirilen bir şemsiye ele geçirildi.

Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğer malzemeler ekiplerce olay yerinde imha edildi.

Düdükkanlu'ya yapılan yer gösterme ve bu doğrultudaki operasyonel faaliyetlerin Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Tokat'ta eş zamanlı olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

AA

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