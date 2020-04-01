Gümrükte 6 ton ele geçirildi! Değeri tam 17 milyon dolar...

Malezya basınında yer alan haberlere göre, bugün ülkenin batısındaki Klang Limanı'nda polis, gemilerden indirilen kuruyemiş konteynerlerinden birini denetlerken kuruyemişlerin içine pangolin pulları gizlendiğini tespit etti.

İncelenmek üzere Gümrük Birimine götürülen 6,16 ton ağırlığındaki pangolin pullarının, 17 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.

Karıncayiyen türüne ait pangolinler, Asya kıtası genelinde yasa dışı alınıp satılıyor. Çin'de geleneksel ilaç yapımı için kullanılan pangolinlerin pullarında keratin maddesi bulunuyor. Pangolinler, çeşitli hastalıklara iyi geldiği iddiasıyla Vietnam ya da Çin'de yüksek fiyatlara satılıyor.

"Pullu karıncayiyen" olarak da bilinen pangolinler, Endonezya, Malezya ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Sadece geceleri ortaya çıkan ve boyları bir metreyi bulan pangolinler nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olması nedeniyle koruma altında bulunuyor.

AA