Güler: Dink için emniyetten koruma talebi gelmedi

Dink’in öldürülmeden 3 yıl önce valilikte yapılan görüşmeyi yazısına taşıdığını belirten Güler, “Devletin aba altından sopa göstermek gibi bir durumu söz konusu olamaz. Kendisi de nezaket çerçevesinde geçen bir görüşme olduğunu yazıyor. Ama bazı imalarda bulunuyor” dedi. Güler’e Orhan Pamuk için verilen koruma tedbirinin Dink için neden verilmediği soruldu. Güler “İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden talep gelmedi” dedi.