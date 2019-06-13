13 Haziran 2019 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 08:00
Güler: Dink için emniyetten koruma talebi gelmedi
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada eski İstanbul Valisi Muammer Güler ilk kez tanık sıfatıyla ifade verdi.
Dink’in öldürülmeden 3 yıl önce valilikte yapılan görüşmeyi yazısına taşıdığını belirten Güler, “Devletin aba altından sopa göstermek gibi bir durumu söz konusu olamaz. Kendisi de nezaket çerçevesinde geçen bir görüşme olduğunu yazıyor. Ama bazı imalarda bulunuyor” dedi. Güler’e Orhan Pamuk için verilen koruma tedbirinin Dink için neden verilmediği soruldu. Güler “İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden talep gelmedi” dedi.