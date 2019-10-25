YPG Elabaşı Şahin Cilo'ya kırmızı bülten: Yakalanıp Türkiye'ye iadesi gerekmektedir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Akçakale'de açıklama yapıyor.



Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Bu operasyonla birlikte Türkiye algı operasyonlarına karşı yürütmüştür. Terör örgütünün gerçek yüzünü herkes gördü. Türkiye DEAŞ'la kararlı mücadelesini sürdürecek. 32 YPG'li tutuklandı, diğerlerinin işlemi sürüyor.

(Mazlum Kobani'nin iade sürece) Kırmızı bülten çıkarıldı. Bu bülten 196 ülkede geçerli. Dün tekrar ABD'ye bir kez daha iletildi. Bu kişiyle ilgili ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye iadesi gerekmektedir. ABD de bu sözleşmenin tarafı olduğu için ABD'nin terör elebaşı yöneticisini iade etmesi gerekmektedir. Geçici tutuklama için ayrıca yazışma yapılacak.