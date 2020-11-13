Gram altındaki düşüş devam edecek mi? Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri!

Vatandaşlar ve yatırımcılar, "Altın fiyatları yükselecek mi? Gram altındaki düşüş devam edecek mi? altın fiyatlarındaki son durum nedir?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Altının gram fiyatı son dakika itibariyle 468 liradan işlem görmeye devam ediyor. Haftanın son gününde güncel altın fiyatları yakından takip edilmeye devam ediliyor. Başkan, Erdoğan'ın ekonomi ve hukuktaki yeni reform döneminin başladığını açıklamasının ardından yerli ve yabancı yatırımcıları yatırımlara başlamaya çağırması sonrası altın fiyatlarındaki yönün ne tarafa olacağı merak konusu oldu. Yeni ekonomi paketiyle öncelikli hedef enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli seviyelere çekmek olacak. Aynı dakikalarda çeyrek altın ise 767,7617 liradan işlem görüyor. İşte altın fiyatlarındaki yeni gelişmeler...

ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DAKİA

Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 462,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 759 lira, Cumhuriyet altını da 3.110 liradan satılıyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.879 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki sert düşüşlerin etkisiyle altının gram fiyatının hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 14 değer kaybettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.

ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Merkez Bankası'nın en 200 puanlık faiz artırımına gideceği mesajını vermesinin ardından dolardaki gerilemeye paralel olarak altın fiyatlarında bir anda düştü. Analistler, koronavirüs ile ilgili gelen olumlu aşı haberlerinin de bu düşüşte etkisi olduğunu fakat aşı tarihinin henüz netleşmemiş olması altındaki bu düşüşü frenlediğini belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YATIRIMCILAR MESAJ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir. Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür hareketlenme başladı. Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makro ekonomik istikrar olmak üzere 3 sac ayağı üzerinde inşa ederek, inşallah hedeflerimize ulaştıracağız. Geçtiğimiz sene ilan ettiğimiz yargı reformu strateji belgemiz bu anlamda önemli düzenlemeler içeriyor. Özellikle idari düzenlemelerin önemli bir kısmını da biz hayata geçirdik. Yeni reform düzenlemeleriyle ilgili paketlerimiz devam ediyor. Bütçeden sonra Meclis'ten öncelik tanınması için gayret göstereceğiz. İnsan Hakları Eylem Planı'na öncelik veriyoruz. " dedi.