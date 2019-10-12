Gözyaşın terörü boğacak

Ceylanpınar’da bebek katillerinin hedefi olan 11 yaşındaki Elif Terim için tören düzenlendi. Törende Elif Terim’in 8 yaşındaki kardeşi Tuana’nın gözyaşları yürekleri yaktı.

Küçük Elif mahalle mezarlığında toprağa verildi. Yaşanan o dehşet anlarını ailenin komşusu anlattı: “Buraya art arda 2 roket düştü. Çocuklar oyun oynarken ortalığı duman kapladı. Duman biraz dağıldı 2 çocuğun yerde yattığını görüp hastaneye kaldırdık.”

MUHAMMED BEBEĞE AY YILDIZLI UĞURLAMA

YPG/PKK’lı teröristlerin Akçakale’ye havan ve roketli saldırılarında şehit olan 9 aylık Muhammed toprağa verildi.

Barış Pınarı Harekatı devam ederken PKK/YPG terör örgütü tarafından Tel Abyad’dan Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’ne atılan roketlerin hedefi olan 9 aylık Muhammed Omar Saar ile kamu görevlisi Cihan Güneş şehit düştü. Düzenlenen törenin ardından 9 aylık Muhammed Omar Akçakale’de dualarla toprağa verildi. Baba Muhammed Hani “Terör örgütü YPG/PKK evleri bombalıyor, çocuğum öldü. Allah YPG/PKK’nın evlerini başlarına yıksın inşallah” dedi. Omar bebeğin, annesinin kucağında roketin hedefi olduğu ortaya çıktı. Minik Muhammed, Barış Pınarı Harekatı’nın ilk sivil şehidi olurken, ağır yaralanan annesi ise tedavi altında.

1 YIL ÖNCE ATANMIŞ

Şehit Cihan Güneş’in 2 yıl önce Şanlıurfa Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğüne atandığı, 1 yıl önce de Akçakale’de göreve başladığı öğrenildi. Memleketi Manisa Salihli’de son yolculuğuna uğurlanan Güneş’in cenaze törenine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.

PKK ÖNCE EVLERİNDEN SONRA CANLARINDAN ETTİ

Mardin Nusaybin’e PKK/YPG’li teröristlerin attığı havan mermisiyle can veren Fatma Yıldız ve iki kızının terör örgütünün hendek eylemlerinin de mağduru olduğu ortaya çıktı. Terör yüzünden Şırnak’ın İdil İlçesi’nden göç ettikleri Nusaybin’de PKK’lı teröristlerin hendek kazarak gerçekleştirdiği saldırılarda evleri yıkılan anne Fatma Yıldız ile kızları Emine (12) ve Leyla’nın (14) bir süre önce devlet tarafından yaptırılan yeni evlerine taşındıkları ancak daha tadını çıkaramadan teröristlerce katledildikleri öğrenildi.

KÜRTÇE AĞITLARLA VEDA

Şehit Fatma Yıldız ile kızları Emine ve Leyla Şırnak, İdil’de yan yana defnedildi. Şehit anne ve iki kızının yakınları Kürtçe ağıtlar yakıp gözyaşı döktü. Cenazede terör örgütü PKK/YPG’ye lanet yağdı.

KÜRT ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜLER

Terör örgütünün sivilleri hedef aldığı saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Mazlum Güneş’in cenazesi, Siverek’te toprağa verildi. Şehidin kuzeni Mehmet Sinan Kaya “YPG/PKK kesinlikle biz Kürtleri temsil etmiyor ve şehit olan çocuğumuz da Kürt çocuğuydu. Kürt ayrıdır, terörist ayrıdır” diyerek gözyaşı döktü.

YPG/PKK YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Terör örgütü YPG/PKK Aynel Arab (Kobani) ve Kamışlı’dan iki ayrı havanlı saldırı düzenleyerek yine sivilleri şehit etti. Suruç İlçesi’nde teröristler tarafından atılan havan mermisi Çaykara Köyü muhtarı Halil Yağmurlu’nun evine isabet etti. Saldırıda muhtar ile bir sivil hayatını kaybetti. Üç havan mermisi de ilçedeki boş araziye düştü. Teröristler tarafından sivillere yönelik ikinci saldırı Nusaybin’de oldu. Atılan havan mermisi sokağa düştü. Hain saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivil şehit oldu 35 vatandaş yaralandı.

PROVOKASYONLARA İTİBAR ETMEYİN

Sosyal medyadaki terör örgütü yanlısı hesaplar, Esad rejiminin saldırılarını, Yemen ve Gazze’den yansıyan katliam görüntülerini, Barış Pınarı Harekatı sırasında çekilmiş gibi aktarmaya çalıştı. Suriye iç savaşı sırasında çocuklarıyla birlikte bir annenin 2014’e ait fotoğrafı da harekatta gibi servis edildi.

MSB: KAMIŞLI’DA UNSUR YOK

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada “Bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristlerin, TSK’ca Kamışlı ve Derik’teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberleri akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK’ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır” dedi