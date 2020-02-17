Gözler Şubat ayı LGS örnek sorularında: MEB LGS Şubat 2020 örnek sorular yayında mı?

2020 Şubat LGS örnek soruları, gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Bu sene 8. sınıfa giden öğrenciler, Haziran ayında LGS sınavına girecek. LGS sınav sonuçları ile öğrencilerin öğrenimlerine devam edecekleri liseler belirlenebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınavına hazırlanan öğrenciler için her ay örnek sorular yayınlıyor. Ocak ayı örnek soruları çözen öğrenciler gözlerini Şubat ayı örnek sorularına çevirdi. MEB LGS Şubat 2020 örnek sorular yayında mı? sorusunun yanıtı haberimizde...

MEB LGS ŞUBAT AYI ÖRNEK SORULAR YAYINLANDI MI?

LGS Şubat ayı örnek soruları henüz yayınlanmadı. LGS Şubat ayı örnek soruları MEB tarafından yayınlandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

LGS 2020 OCAK AYI ÖRNEK SORULARI YAYINDA

LGS 2020 için dördüncü soru kitapçığı yayımlandı. Aşağıdaki link üzerinden ocak ayı örnek sorularına ulaşabilirsiniz.

LGS OCAK AYI ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ





LGS 2020 NE ZAMAN?

LGS sınavı 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Sınavın başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuru tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

LGS SORU DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.