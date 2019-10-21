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Gözler Soçi buluşmasında

Gözler Soçi buluşmasında

Başkan Erdoğan, güvenli bölgede ABD’yle varılan mutabakatın ardından yarın Putin’le bir araya gelecek. İki lider, Münbiç’teki rejim unsurlarını görüşecek.

 ABD ve Türkiye’nin güvenli bölgeyle ilgili anlaşmasının ardından gözler Başkan Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yarın gerçekleşecek Soçi buluşmasına çevrildi. 

TERÖRİSTLER ÇIKARILSIN 

ABD ile PKK’/YPG’nin çekildiği Münbiç ve Kobani’ye rejime bağlı birlikler girerken, Başkan Erdoğan, Türkiye’nin belirlediği 35 kilometre derinliğinde 444 kilometre uzunluğundaki güvenli bölgede rejim unsurlarının da bulunduğunu belirterek, bu konuların Rusya’ya görüşüleceğini açıklamıştı. Erdoğan, teröristlerin çıkarılması koşuluyla söz konusu bölgelerde rejim askerlerinin olmasının sorun teşkil etmeyeceğini ifade etmişti. 

ERDOĞAN, BORİS JOHNSON’LA GÖRÜŞTÜ 

Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Suriye’nin kuzeydoğusuna ilişkin Türkiye-ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde belirlenen süre içinde terör örgütü PKK/YPG’nin güvenli bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatlarının ve mevzilerinin kullanılamaz hale getirilmesi hususlarının yakından takip edildiğini ifade etti. 

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