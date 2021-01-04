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  • Görüntüleri infiale yol açmıştı... PKK propagandasından 10 yıl hapsi isteniyor
04 Ocak 2021 Pazartesi 13:39 | Son Güncelleme:

Görüntüleri infiale yol açmıştı... PKK propagandasından 10 yıl hapsi isteniyor

Görüntüleri infiale yol açmıştı... PKK propagandasından 10 yıl hapsi isteniyor

Cinsel istismar görüntüleri infiale yol açan sahte hoca Burhan Dalğali hakkında dolandırıcılıktan sonra terör soruşturması da başlatıldı. Dalğali hakkında PKK propagandası suçlamasıyla da iddianame hazırlandı.

Cinsel istismar görüntüleri infiale yol açan sahte hoca Burhan Dalğali hakkında dolandırıcılıktan sonra terör soruşturması da başlatıldı. Dalğali hakkında PKK propagandası suçlamasıyla da iddianame hazırlandı. 

TRT Haber'de yer alan habere göre terör örgütü PKK ile ilişkili olduğuna dair fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra, Dalğali hakkında terör soruşturması da başlatıldı.

FOTOĞRAFLAR DELİL SAYILDI

İddianameye göre Dalğali, kendisini “saygın bir din alimi” olarak tanıtıyordu. 21 Haziran 2015’te düzenlenen bir programda çekilen fotoğrafları, imkanlarını terör örgütü lehine kullandığının kanıtı olarak gösterildi.

Programda çekilen fotoğraflarda Burhan Dalğali baş köşede görünüyordu. PKK/ KCK paçavralarının yanı sıra, terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri de aynı karede yer aldı.

TERÖRDN 10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, Dalğali'nin silahlı terör örgütü propagandası suçlamasıyla 10 yıla kadar hapsi istendi. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından dava süreci başlayacak.

Burhan Dalğali, cinsel istismar görüntüleri ile tanınmıştı. Dini değerleri kullanarak insanları dolandırdığı anlaşılmıştı. Şikayet üzerine başlatılan dolandırıcılık soruşturmasında, "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla hakkında iddianame hazırladı, 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

4 aylık tutukluğu göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. Ancak terör soruşturması da devam ettiği için Dalğali'nin tutukluluğu devam etti.

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