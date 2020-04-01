Görüntüler Kilis'ten! Sağanak yağmur bile durduramadı

Suriye sınırında bulunan Kilis’te, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunanlar ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın uyarılarına Kilisli vatandaşların büyük bölümü uymayarak dışarı çıkıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uygulama noktaları oluşturarak, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyararak evlerine gönderiyor. Tüm uyarılara rağmen ısrarla dışarı çıkan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara da idare para cezası kesiliyor. Sağanak yağmura rağmen sokağa çıkanlar, polis tarafından uyarılarak evlerine gönderiliyor.

(İHA)