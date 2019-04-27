Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Görevliye hakaret eden yolcuya yasak geliyor

Görevliye hakaret eden yolcuya yasak geliyor

Görevliye hakaret eden yolcuya yasak geliyor

İstanbul-Milas Bodrum seferini yapan uçağın rötar yaptığını belirten yolcu Funda Esenç’in, yer hizmeti veren görevli T.S.’ye ağır hakaretlerde bulunduğu videoya tepki yağdı.

T.S., Esenç hakkında suç duyurusunda bulunacak. Çelebi Hava Servisi ile Atlasglobal'ın avukatları, olayla ilgili hukuki süreci başlattı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ise, Esenç hakkında soruşturma başlattı. Bodrum’dan İstanbul’a dönüş bileti olan Esenç’in bu uçuşu, Atlasglobal Havayolları tarafından iptal edildi. Ücret iadesi de yapılan Esenç’e, Atlasglobal tarafından, bundan sonraki uçuşları için bilet satmayacağı öğrenildi.  

“MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR”   

Yaşanan olayın hukuki yönden değerlendiren Avukat Müge Doğan şunları söyledi: “TCK 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçu şikâyete tabi suçlardan olup, cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Suçun herkese açık alanda işlenmesi halinde ceza oranı 1/6 oranında artırılır. Hakaret eylemi neticesinde zarara uğrayan kimse, manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir.”

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Selda Bağcan ve Safiye Ayla The Times'ın dahi listesine girdi
Buse Varol oğlu Burak'ın adını bileğine kazıdı
Çukur'da şaşırtan karar: Bir oyuncu daha ayrılıyor
Şahan Gökbakar 28 kilo verdi
Sinem Kobal 'Bebek' sorularına tebessüm etti
Orhan Gencebay´ın oğlu Gökhan Gencebay, Beşiktaş´ta trafikte yol verme meselesinden çıkan tartışma s

Orhan Gencebay´ın Oğlu Gökhan Gencebay Bıçaklandı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ABD Kongresine sunulan rapor F-35 projesindeki sorunları gün yüzüne çıkardı

Emekli maaşı ek ödemesi artıyor