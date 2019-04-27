Görevliye hakaret eden yolcuya yasak geliyor

T.S., Esenç hakkında suç duyurusunda bulunacak. Çelebi Hava Servisi ile Atlasglobal'ın avukatları, olayla ilgili hukuki süreci başlattı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ise, Esenç hakkında soruşturma başlattı. Bodrum’dan İstanbul’a dönüş bileti olan Esenç’in bu uçuşu, Atlasglobal Havayolları tarafından iptal edildi. Ücret iadesi de yapılan Esenç’e, Atlasglobal tarafından, bundan sonraki uçuşları için bilet satmayacağı öğrenildi.

“MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR”

Yaşanan olayın hukuki yönden değerlendiren Avukat Müge Doğan şunları söyledi: “TCK 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçu şikâyete tabi suçlardan olup, cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Suçun herkese açık alanda işlenmesi halinde ceza oranı 1/6 oranında artırılır. Hakaret eylemi neticesinde zarara uğrayan kimse, manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir.”