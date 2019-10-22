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  3. Görevden uzaklaştırılan Erciş Belediye Başkanı Çetin, tutuklandı

Görevden uzaklaştırılan Erciş Belediye Başkanı Çetin, tutuklandı

Görevden uzaklaştırılan Erciş Belediye Başkanı Çetin, tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz ve eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier tutuklandı.

İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında emniyet ve jandarma ekiplerince "Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, yardım ve yataklık etmek" ve "Terör örgütüne eleman temin etmek" suçlarından gözaltına alınan aralarında HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in de bulunduğu 4 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Çetin tutuklandı, meclis üyesi Bayram Çiçek, HDP İlçe Başkanı Şakir Asıl ve ilçe yöneticisi Hücret Kandemir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.B, M.Ş, B.K, N.Y, Ü.C, Z.C. ve F.C. tutuklanmış, A. A, O.A. ve E.A adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.  

GÖREVDEN ALINAN KAYAPINAR VE KOCAKÖY BELEDİYE BAŞKANLARI TUTUKLANDI

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz ve eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan, İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Kayapınar Belediye Başkanı Yılmaz ve Kocaköy Belediye Başkanı Nazlier'in sevk edildiği adliyede savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Yılmaz ve Nazlier, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün görevden alınan 4 HDP'li belediye başkanına yönelik yakalama kararı çıkarılmış, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, eski Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz ve eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, gözaltına alınmıştı.

Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan Mızraklı tutuklanmış, Ayaz adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Yılmaz'ın savcılıktaki sorgusu sürüyor.  (AA)

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