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Google'a ne oldu? Bakanlıktan ilk açıklama geldi

Google'a ne oldu" Bakanlıktan ilk açıklama geldi

Google’da meydana gelen yavaşlamanın ardından vatandaşlar konunun nedenini araştırmaya başladılar.Downdetector'da yer alan verilere göre Google'da yaşanan sorundan Türkiye ve Japonya en fazla etkilenen ülkeler oldu. Konu ile ilgili Ulaştırma Ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıklama yaptı.

Google çöktü mü? sorusu araştırılıyor.  Google’da meydana gelen yavaşlamanın ardından vatandaşlar konunun nedenini araştırmaya başladılar. Konu ile ilgili Ulaştırma Ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıklama yaptı.

BAKAN YARDIMCISI AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma Ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konu ile ilgili açıklama yaptı. Sayan’ın açıklaması şu şekilde:

Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir.

Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır.

USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir.

Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır.

GOOGLE, YOUTUBE, GMAİL NEDEN AÇILMIYOR?

Google’da meydana gelen yavaşlamanın ardından vatandaşlar konunun nedenini araştırmaya başladılar.   Downdetector'da yer alan verilere göre Google'da yaşanan sorundan Türkiye ve Japonya en fazla etkilenen ülkeler oldu.

11:40 itibari ile Twitter üzerinden yorum yapan kullanıcılar erişim sıkıntısının düzeldiğini belirttiler.

Konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

 


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