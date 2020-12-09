Google açıkladı: 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeler

Arama motoru Google Türkiye’de 2020 yılı içerisinde en çok aranan kelimelerin raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre bu yıl Türkiye’de en çok aranan isimlerin, dizilerin, yemek tarifleri ve gündeme dair konuların neler olduğu ortaya çıktı. Bu yıl ülkemizde en çok aratılan kelimelerin başında koronavirüs ve deprem yer alıyor.

2020 YILINDA TÜRKİYE’DE EN ÇOK ARANAN KELİMELER

Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesiyle beraber bu yılın en çok aranan kelimesi “Eba” oldu. Türkiye bu yıl en çok “Nasıl?” kelimesini ararken “HES kodu nasıl alınır?” zirvede yer aldı. Ülkemizde birçok doğal afetin yaşandığı 2020 yılı içerisinde “Deprem”, “Kandilli Rasathanesi” ve “Corona virüsü” yine zirvede yer alan kelimeler oldu.

GENEL

· EBA

· Dolar kaç TL

· Corona virüsü

· Deprem

· Zoom

· HES kodu alma

· Kandilli Rasathanesi

· Sokağa çıkma yasağı

· Sağlık bakanlığı

· ABD seçimleri

DİZİLER

· Sadakatsiz

· Mucize Doktor

· Masumlar Apartmanı

· Sen Çal Kapımı

· Alev Alev

· Kırmızı Oda

· Bay Yanlış

· Menajerimi Ara

· Bir Başkadır

· Aşk 101

YEMEK TARİFLERİ

· Ekmek

· Pide

· Aşure

· Çökertme kebabı

· Ramazan pidesi

· İzmir bombası

· Lahmacun

· Güllaç tatlısı

· Ezogelin

· Kalburabasti

KİŞİLER

· Fahrettin Koca

· Ebru Şallı

· Ellen Page

· Fatih Terim

· Lütfi Elvan

· Sercan Yıldırım

· Halil Sezai

· Nihat Hatipoğlu

HAYATINI KAYBEDENLER

· Kobe Bryant

· Pınar Gültekin

· Nur Yerlitaş

· Aytaç Yalman

· Aleyna Çakır

· Maradona

· Ares Özdemir

· Cemil Taşçıoğlu

· Seyfi Dursunoğlu

· Emre Gönlüşen

NASIL YAPILIR?

· HES kodu nasıl alınır?

· Zoom programı nasıl kurulur?

· 1000 tl yardım başvuru nasıl yapılır?

· Uzaktan eğitim nasıl oluyor?

· Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir?

· E devlet maske başvuru nasıl yapılır?

· Seyahat izni nasıl alınır?

· Öksürük nasıl gider?

· Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?

· Eczaneden maske nasıl alınır?