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  • Gönüllü profesör açıkladı: Çin aşısı beni virüsten korudu
02 Aralık 2020 Çarşamba 22:42 | Son Güncelleme:

Gönüllü profesör açıkladı: Çin aşısı beni virüsten korudu

Gönüllü profesör açıkladı: Çin aşısı beni virüsten korudu

Koronavirüse karşı aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Çin'den gelen aşıyı gönüllü olarak yaptıran Prof. Dr. Mustafa Gerek, koronavirüse yakalanmadığını aşının kendisini koruduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Mustafa Gerek, “Yeterli düzeyde antikor oluştu. Bu antikorun beni koruduğunu da düşünüyorum. Çünkü çevremdeki herkes Kovid-19 enfeksiyonu geçirdi. Ben bu enfeksiyonu geçirmedim” dedi. Gerek, Çin’de geliştirilen aşının Türkiye’deki Faz 3 çalışmaları kapsamında yapılan gönüllü uygulamasına katıldı. Prof. Dr. Gerek’e, yaklaşık 2 ay önce iki doz aşı yapıldı. 

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