Gönüllü profesör açıkladı: Çin aşısı beni virüsten korudu

Prof. Dr. Mustafa Gerek, “Yeterli düzeyde antikor oluştu. Bu antikorun beni koruduğunu da düşünüyorum. Çünkü çevremdeki herkes Kovid-19 enfeksiyonu geçirdi. Ben bu enfeksiyonu geçirmedim” dedi. Gerek, Çin’de geliştirilen aşının Türkiye’deki Faz 3 çalışmaları kapsamında yapılan gönüllü uygulamasına katıldı. Prof. Dr. Gerek’e, yaklaşık 2 ay önce iki doz aşı yapıldı.