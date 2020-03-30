Göksu'dan İmamoğlu'na sert tepki: İstanbullulara 'Troll' diyerek kötülük etmeyin
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullulara "Troll" demesine sert tepki gösterdi. Göksu: "Otobüse binenlere “Troll” diyerek İstanbullulara kötülük yapamazsınız." dedi.
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbullulara "Troll" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğluna sert tepki gösterdi.
Göksu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemiz ve milletimiz çok kritik bir süreçten geçiyor. Bu kritik süreçten geçerken her birimiz hangi görevde bulunuyorsak bu kritik süreci en doğru şekilde atlatabilmek için seferber olmakla mükellefiz. Bugün huzurlarınızda böyle bir açıklama yapmak için bulunmak istemezdim. Ancak İBB Başkanının ve yanındakilerin İstanbullulara “Troll” diyerek suçlayıp İstanbullulara kötülük yaptığını görünce açıklama yapma gereği hissettim. İstanbul, altyapısını bitirmiş, özellikle, toplu ulaşımda çok ciddi mesafeler katetmiş bir kenttir. Bundan sonra yapılacak iş bunu doğru yönetmektir."
"Siz bu kenti doğru yönetemeyip, doğru yönetmeyip İstanbullulara “Troll” diyerek, sabah ekmeğinin peşinden koşmak için otobüse binenlere “Troll” diyerek İstanbullulara kötülük yapamazsınız. İstanbul’da İETT garajlarındaki araç çıkış sayısını %30-40 düşüreceksiniz, metrolardaki vagon sayısının 8’den 4’e düşüreceksiniz sonra İstanbulluları suçlayacaksınız… Yapmayın! İstanbullulara kötülük etmeyin… Bu tip dönemlerde, bu tip süreçlerde maliyet hesabı yapılmaz. Bu tip süreçlerde insanın sağlığı, vatandaşın sağlığı düşünülür. Eğer derdiniz bu millete hizmet etmekse bu milletin sağlığını düşünmekle mükellefsiniz. Yoksa, ucuz maliyet hesapları yapmakla mükellef değilsiniz. Sizler, toplu taşımayı planlayarak bu işi başarabilirdiniz. Ama planlama yeteneğiniz olmadığı için, İstanbulluları düşünmediğiniz için İstanbullulara çok büyük bir kötülük yaparak araç sayısını düşürdünüz, sefer sayısını düşürdünüz. Yapmayın, etmeyin… İstanbullulara kötülük etmeyin. Hemen araç sayılarını, sefer sayılarını yeniden düzenleyin ve İstanbulluların sağlık ve huzuruyla oynamayın."
İstanbullulara kötülük etmeyin... pic.twitter.com/t1h5fe58OB— Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) March 30, 2020