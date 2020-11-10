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  • Göksu Deltası'nda yangın çıktı: Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi
10 Kasım 2020 Salı 15:56 | Son Güncelleme:

Göksu Deltası'nda yangın çıktı: Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi

Göksu Deltası'nda yangın çıktı: Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi
AA

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı.

AA'da yer alan habere göre, çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan deltanın, Taşucu Mahallesi mevkisinden henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kötü arazi şartları nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekiyor.

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