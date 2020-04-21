Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9812
  • 7,5874
  • 376.81
  • 97619
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri haftada dört güne çıkarıldı

Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri haftada dört güne çıkarıldı

Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri haftada dört güne çıkarıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında haftada üç güne düşürülen Gökçeada ile Kabatepe arasındaki feribot seferleri dört güne çıkarıldı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında feribot seferlerindeki planlamada değişikliğe gidildi.

AA'nın aktardığı haberde, buna göre daha önce 3 güne düşürülen Gökçeada-Kabatepe arasındaki feribot seferleri, Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla dört güne çıkarıldı.

Seferler 28 Nisan'dan itibaren pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri yapılacak.

Yeni uygulamada seferler söz konusu günler Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 17.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 10.00 ve 19.00'da gerçekleştirilecek.


Isparta'da Mada Adası sakinleri Korona'dan izole bir hayat sürdürüyorlar

Isparta'da Mada Adası sakinleri Korona'dan izole bir hayat sürdürüyorlar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri, 250 metreye ulaştı

Kars'ın 'gülen adamı': Babam öldüğünde bile güldüm