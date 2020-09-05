Göğsümüzü kabarttın

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koruması altında yetişen Merve Başoğlu, Fransa’da başarılarına başarı katıyor. Nice Sophia Antipholis Üniversitesi Nice Konservatuarında öğrenim gören Başaoğlu, sınıf atlayarak lisans flüt- profesyonel müzik yorumlaması dalından 3 yılda mezun oldu. Başarılarıyla Nice Konservatuarının gözde öğrencisi olan genç sanatçı Başoğlu, Strazburg yüksek müzik akademisinin ünlü flüt sanatçısı Silvia Careddu’nun master sınıfına kabul edildi.

BAKANLIK GERÇEK AİLEM

“Bakanlığa yani, gerçek aileme, sonsuz teşekkürlerimi sunarım” diyerek, Türkiye’yi temsil etmekten dolayı mutlu olduğunun altını çizen Başoğlu, AKŞAM’a konuştu: “Strazburg’taki okulun seviyesi çok yüksek. Karantinada oraya girebilmek için çok çalıştım. Bütün dünyadan bu sınıfa sadece 3 kişi alındı ve ben de onlardan biriyim. Dilerim ki ülkemin adını en güzel şekilde temsil edebilirim. Flüte ilkokul öğretmenimden özendim. Sevgi evleri açıldığında da ilk ben girmiştim. Yeteneğimi geliştirmem için bana özel oda verildi. Biz dokuz kardeşiz, bu imkânı sağlamamız mümkün değildi. Öğrendiklerim, yarışmalar, müzik festivalleri, stajlarına katıldığım dünyaca ünlü flüt sanatçılarıyla eğitim, sanatçı kimliğimi geliştirdi. Devlet korumasında olarak çoğu kişinin sahip olmadığı birçok şansı Aile Bakanlığı sayesinde elde ettim.”

Kendisinden küçük dört kardeşi de Bakanlığın kuruluşlarında kalan Başoğlu’nun, Necmettin Erdoğan Üniversitesi’nde okuyan kardeşi Muhammet piyano çalıyor. Küçük kardeşi Büşra ise Ankara Devlet Konservatuvarı’nda okuyor.

ERDOĞAN’IN DESTEĞİYLE BAŞARDIM



Başoğlu, bu yolculuğa Emine Erdoğan’ın desteğiyle başladığını vurgulayarak şöyle konuştu: “Bilkent Üniversitesi’nde burslu okurken, Emine Erdoğan Hanımefendi hep hayalini kurduğum bir flütü bana hediye etti. Hanımefendi’nin bir anne gibi arkamda olması kendimi emin ellerde hissetmemi sağlıyor.”

YÖRÜK KIZI EMİNE BİLGİSAYARINA KAVUŞTU



Antalya Akseki’de hayvanlarını otlatırken doktor olmak için durmadan çalışan 12 yaşındaki yörük kızı Emine Betül Küçükakça’ya Emine Erdoğan’ın gönderdiği bilgisayar mektubuyla birlikte ulaştı. Mektubu büyük bir heyecanla okuyan Emine’nin mutluluğu tüm Türkiye’yi sevindirdi. Erdoğan, küçük kıza yazdığı mektubunda şunları kaydetti: “Kıymetli kızım, adaşım Emine. Pırıl pırıl gözlerinle baktığın geleceğe, koyduğun güzel hedeflere ulaşacağından eminim. Doktor olduğun gün hepimiz seni alkışlıyor olacağız. Çok sevdiğin kitaplarına sarılmaktan, daima okumaktan asla vazgeçme. Çünkü gerçek güç, bilgiden gelen güçtür.”