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Göçmenlerin kahramanı milli sporcu

Göçmenlerin kahramanı milli sporcu

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi Assos açıklarında serbest dalış antrenmanları yapan milli sporcu Serkan Toprak, Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan kaçak göçmenleri fark etti.

Kendi botuyla motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bota yaklaşan Toprak, içindeki 30 kaçak göçmeni yola devam etmemeleri konusunda uyardı. Toprak’ın ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye geldi. Toprak, botun dalgalara dayanamayacağını belirterek, batma tehlikesi yaşayacaklarını söyledi. Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik görevlilerince kurtarılarak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.

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