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  3. Girişlere izin verilmedi! İlçede hayat neredeyse durdu

Girişlere izin verilmedi! İlçede hayat neredeyse durdu

Girişlere izin verilmedi! İlçede hayat neredeyse durdu

Ordu'nun Fatsa ilçesinden Korgan ve Çamaş ilçelerine giden memurlar başta olmak üzere vatandaşlar yolların buzlu ve karlı olmasından dolayı yolda kaldı.

Aşırı buzlanma nedeniyle Çamaş ilçesine ve Korgan ilçesine gitmeye çalışan vatandaşlar yollarda kaldı. Yetkililere durumu haber veren vatandaşlar araçlarını olduğu yere park edip beklemeye başladı. Kara yolları ekipleri başta olmak üzere belediye ekiplerinin de yolların açılması için harekete geçtikleri öğrenildi.

Trafik ekipleri ise araçlara yolların şu an için tehlikeli olduğunu belirterek geçişlerine izin vermedi. Yollar açılana kadar araç sürücüleri bu bölgelerde bekletiliyor.

(İHA)


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