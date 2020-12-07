Giriş ve çıkışlar kapatıldı: Kars'ta 9 köy için karantina kararı

Kars'ta 9 köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başlatıldığı bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla merkez Halefoğlu, Mezra, Karaçoban, Subatan köyleri, Susuz ilçesine bağlı Çamçavuş köyü, Selim ilçesine bağlı Karakale, Aşağıkotanlı, Akyaka ilçesine bağlı Duraklı ile Digor ilçesine bağlı Şirinköy köylerinin karantinaya alındığı belirtildi.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köylere giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.