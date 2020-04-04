Giriş-çıkışların yasaklandığı 31 şehre 5 il daha zorunlu olarak dahil oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklandığını açıkladı. Ancak 5 il daha var ki, bu yasak kapsamında olmamalarına rağmen zorunlu olarak dahil oldu. O 5 il ise, yasak kapsamında bulunan büyükşehirlerin çevrelediği Yalova, Karaman, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de 30 büyükşehire ve Zonguldak iline giriş çıkış yasağı getirildi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler genişletildi. Alınan yeni kararları kamuoyuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının yoğun olarak görüldüğü Zonguldak'a giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.
Yeni Şafak'ın haberine göre, 31 şehrin dışında zorunlu olarak 5 il daha listeye kendiliğinden eklendi.
Bu iller ise yasak getirilen büyükşehirlerin çevrelediği 5 il... "Yalova, Karaman, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman."