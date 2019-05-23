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  3. Giresun'daki teröristin yakalandıktan sonraki ilk fotoğrafı ortaya çıktı

Giresun'daki teröristin yakalandıktan sonraki ilk fotoğrafı ortaya çıktı

Giresun'daki teröristin yakalandıktan sonraki ilk fotoğrafı ortaya çıktı

Giresun'un Güce ilçesinde başarılı bir operasoynla yakalanan 'Aras' kod adlı teröristin, yakalandıktan sonra çekilen ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Terörist Aras Aslan’ın HES şantiyesinde yiyecek istediği ve çalışanların oyalamak için beklettikleri sırada çekilen fotoğrafında perişan ve yorgun bir vaziyette olduğu gözlemlendi.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığında ifadesi süren terörist Aslan’ın da örgüte çok kızgın olduğu, ‘Kawa’ kod adlı Behrüz Düdükkanlı ile bir yıl boyunca sığınakta kaldıklarını, askeri operasyonun kış mevsiminde dahi sürdüğü için yiyecek depolarına gidemediklerini ifade ettiği öğrenildi.

Bölgede birçok eyleme katıldığı ve ‘Terörden Arananlar’ listesinde ‘gri’ kategoride arandığı belirlenen Aslan’ın sorgusu devam ediyor. Öte yandan Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı Koordinesinde Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane ve Ordu kırsalında bin 700 Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komandoların da katıldığı faaliyetlerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

(İHA)

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