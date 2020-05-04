Gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kızılay gıda yardımı başvuru şartları nelerdir? İşte gıda yardım detayları..

Gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kızılay gıda yardımı başvuru şartları nelerdir? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Küresel salgın boyutuna ulaşan koronavirüs sonrası Türkiye'de vatandaşlarına gıda yardım paketi dağıtılmaya başlandı. Kızılay yaptığı paylaşımda "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter Ki İnan Buna" sloganı ile bir kampanya başlattığını duyurdu. Haberimizin içerisinden gıda yardımı hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

KIZILAY GIDA YARDIMI NASIL ALINIR?

Kızılay “Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter Ki İnan Buna" sloganına sahip kampanya ile yaklaşık 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaşarak gıda yardımı yapmayı planlıyor. Söz konusu sosyal yardım projesi için 207 milyon liralık bütçe planlaması yapıldığı da ayrıca bildirildi.

Kızılay gıda yardımı ile 350 bin aileye destek olacak, diğer iş birlikleriyle ise 60 bin aileye erişilecek. 4 kişilik bir aile için planlanan çalışmayla yaklaşık 1,6 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor.

GIDA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar gıda yardımı başvurusuna ilişkin detayları merak ediyor. Kızılay gıda yardımı için bir başvuru kanalı mevcut değil. Söz konusu yardım, Kızılay tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerinin telefonlarına gönderilen SMS kodu aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Gıda yardımı alacak olan vatandaşların cep telefonlarına bir SMS kodu gönderilecek. Vatandaşlar söz konusu SMS kodu ile belirlenen zincir marketlerden ihtiyaçlarını karşılayacak.